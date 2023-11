Bianca Andrade detalha acidente: 'Cadeirinha salvou a vida do meu bebê'

Por meio dos seus stories do Instagram, Boca Rosa, como é conhecida, agradeceu as mensagens de carinho que recebeu e explicou como foi a situação

Segundo ela, o acidente ocorreu na altura da Via Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e aconteceu após uma carreta veio para cima do carro. Movimento forçou o motorista a desviar e, consequentemente, colidir com a árvore.

"Foi um acidente muito forte. Estávamos na pista e uma carreta veio em cima da gente. Nosso motorista saiu e bateu de frente com uma árvore. O carro deu perda total. Graças a Deus meu bebê estava na cadeirinha, com cinto de segurança. Aliás, todos nós e isso nos salvou", detalhou.

Estado de saúde dos envolvidos no acidente

Bianca Andrade também comentou sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente. De acordo com a influenciadora, o motorista foi atendido e não precisou ficar internado. Cris, seu filho com o youtuber e também ex-BBB, já recebeu alta e está com o pai.

Porém, ela e a babá de Cris precisaram ficar internadas no hospital, em observação, para ter alta somente quando estivessem 100%.

"Em mim, a princípio, tinham identificado uma fratura; mas em outra ressonância não apontou fratura, só algumas coisinhas no ligamento", comentou.



Já a babá estava com uma dor na barriga, mas a situação é reversível e nenhuma das duas precisaria de cirurgia.