Influenciadora Bianca Andrade sofre acidente de carro com o filho

A assessoria de imprensa de Boca Rosa afirmou que todos os ocupantes do veículo estão bem. Acidente aconteceu na Via Dutra

Na madrugada desta quinta-feira, 2, a empresária e influenciadora digital Bianca Andrade sofreu um acidente de carro na Via Dutra, no Rio de Janeiro. Boca Rosa estava com o filho de 2 anos, Cris, e outras duas pessoas, quando o carro colidiu com uma árvore.

A assessoria da empresária confirmou o ocorrido por meio de nota e tranquilizou os seguidores: “Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro passam bem”.

