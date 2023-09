The Crew Motorfest traz mundo aberto com diversos veículos e modos de jogo

The Crew Motorfest, novo jogo de corrida da franquia Crédito: Reprodução/Ubisoft

Chegando ao terceiro jogo de sua franquia, "The Crew Motorfest" decidiu inovar na hora de correr e investiu em um sistema de mundo aberto, com grande variedade de veículos, modos e playlists, recurso que chega como principal novidade do título. Desenvolvido pela Ubisoft Ivory Tower e publicado pela Ubisoft, esta obra chega depois de dois jogos da franquia "The Crew", que foram lançados em 2014 e 2018. Os títulos não chegaram a se firmar entre os mais populares do gênero, mas a Ubisoft não desacreditou do projeto e apostou em uma continuação, lançada no dia 14 de setembro.

O jogo está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Uma demonstração gratuita, com limite de cinco horas, foi disponibilizada pela Ubisoft até o dia 17. O sistema de The Crew Motorfest A principal ideia de “The Crew Motorfest” é oferecer ao público um verdadeiro festival. Nos primeiros minutos, você personaliza seu avatar e recebe algumas informações sobre o mundo do jogo, que se passa na ilha de O‘ahu, no Havaí, Estados Unidos. Somos apresentados às playlists, que consistem em campanhas temáticas com diferentes corridas e objetivos. Em algumas fases, o propósito é só completar o percurso dentro do tempo. Em outras etapas, é preciso ficar no top 3 ou até vencer. Alguns eventos em The Crew Motorfest exigem que o jogador vença a corrida para avançar Crédito: Reprodução/Ubisoft As playlists, por terem algumas histórias interessantes, suprem um pouco a ausência de um modo história. Com toda a estética de festival, uma campanha principal teria potencial e faz falta. As direções em The Crew Motorfest Em relação aos controles, “The Crew Motorfest” não foge do básico. Você acelera, freia, usa nitro, faz o famoso “drift” e troca de marcha. A direção oferece certa dificuldade para quem é novato, mas é possível se acostumar. Quem já tem hábito com o gênero deve se virar sem problemas.

Falando de simuladores (que vão mais pela realidade) e arcades (foco na diversão), o jogo fica entre os dois, como se fosse um “sim-cade”. O bônus é ser um mundo aberto: dirigir nas provas e até indo de uma etapa à outra. The Crew Motorfest tem diversos veículos e pistas disponíveis Crédito: Reprodução/Ubisoft A assistência oferecida é boa. Setas indicam o melhor caminho a se seguir nos traçados e mudam de cor quando você precisa reduzir a velocidade ou acelerar. Em uma das corridas, as setas deram erro e chegaram a sair da pista, mas voltaram ao normal reiniciando o evento.

Variedade em The Crew Motorfest Um dos pontos fortes do título da Ubisoft é a variedade de veículos, como é costume na franquia. Existem diversos carros, de muitas cores e modelos. Também é possível pilotar aviões, barcos e motos. Os cenários são bem construídos e apresentam bons gráficos, tanto nas corridas quanto no mundo aberto. Os avatares não estão perfeitos em questão de modelagem, mas não são o foco.