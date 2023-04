Review: Resident Evil 4 (Remake)

Desde o surgimento da tendência de remakes na indústria dos games, em que distribuidoras e desenvolvedoras optaram por revisitar seus títulos de maior sucesso e adaptá-los aos consoles modernos, o remake do quarto jogo da série Resident Evil despertou imenso interesse e entusiasmo. Frequentemente considerado um dos melhores jogos já criados, este título retorna com gráficos aprimorados, preservando, contudo, a essência que o tornou tão icônico em 2005. Seja você um fã de longa data da série ou alguém recém-introduzido ao mundo dos videogames, este remake é uma experiência inesquecível e imperdível

Desde o ataque à vila na primeira hora de jogo, os jogadores são envolvidos por uma sensação de pânico avassalador, seguida por um alívio intenso quando tudo acaba. O protagonista, Leon Scott Kennedy, retorna com seu humor característico, proporcionando momentos de descontração em meio ao terror. O remake de Resident Evil 4 recria e aprimora essa atmosfera de caos e tensão, acentuando ainda mais a experiência do jogador.

Lançado em março deste ano, o remake de Resident Evil 4 tinha a missão de reviver o impacto do jogo original, que transformou a indústria de games com sua perspectiva em terceira pessoa e a combinação de ação frenética com momentos mais calmos e relaxantes. Contudo, assim como o título original serviu de inspiração para diversos jogos em terceira pessoa, o remake traz melhorias e inovações baseadas nas tendências mais recentes do mercado. Com a expansão e enriquecimento dos cenários clássicos, incluindo novos objetivos secundários, o remake oferece uma experiência atualizada e ainda mais envolvente para os jogadores.

O enredo do jogo, que envolve Leon tentando resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham, enquanto enfrenta hordas de inimigos e resolve quebra-cabeças, permaneceu basicamente o mesmo. No entanto, o remake ajustou a trama em alguns aspectos, tornando-a um pouco menos excêntrica e cartunesca, focando mais no terror e proporcionando uma história mais envolvente para os jogadores.

No remake, os quebra-cabeças peculiares ou meio incoerentes do jogo original foram alterados, apresentando desafios mais lógicos, como recriar pinturas em uma sinistra sala de jantar. Essas alterações mantêm a atmosfera enigmática, adicionam realismo e tornam os desafios mais acessíveis e integrados à experiência do game. Contudo, essa mudança pode gerar atrito com os fãs de longa data, já que muitos elogiavam Resident Evil 4 originalmente por esse tom um pouco desconexo, presente no game. Mesmo assim, as novas falas memoráveis de Leon adicionam um elemento divertido à experiência geral.

Apesar das mudanças, Resident Evil 4 ainda mantém muitos de seus elementos bizarros. Por exemplo, o misterioso comerciante macabro - uma figura que se tornou lendária no mundo dos games com o passar do tempo - continua a aparecer nos lugares mais inesperados, mantendo parte do encanto nonsense do jogo original.

O remake de Resident Evil 4 apresenta gráficos deslumbrantes e uma atmosfera vibrante e imersiva, especialmente quando reproduzido nas atuais plataformas de videogame. Cenários ricos em detalhes, personagens e monstros realistas e aterradores superam o game original. A iluminação e ambientação aprimoradas intensificam a imersão no universo do jogo. A habilidade da equipe de desenvolvedores em recriar e atualizar a experiência original, mantendo a mesma sensação de imersão, é verdadeiramente impressionante.

Mantendo-se fiel ao original, a narrativa e o estilo de jogo equilibram ação, humor e suspense, criando uma experiência emocionante, assustadora e, por vezes, surpreendentemente irreverente. Os vilões cativantes e a trama envolvente evoluem de um simples caso de desaparecimento para um conflito geopolítico relacionado a armas biológicas de destruição em massa, sempre com toques de humor pontuais.

Em termos de duração, o remake de Resident Evil 4 segue os passos do jogo original, oferecendo cerca de 15 horas de jogatina do começo ao fim. Assim como no original, há incentivos para jogar várias vezes, desbloqueando itens colecionáveis, revelando novos segredos e melhorando as habilidades dos personagens jogáveis. Com o passar do tempo, você se tornará mais eficiente e habilidoso também, superando desafios que antes pareciam impossíveis e desfrutando ainda mais da experiência.

O remake de Resident Evil 4 proporciona uma experiência emocionante e nostálgica, combinando perfeitamente nostalgia e inovação. Com gráficos impressionantes e uma atmosfera imersiva que captura a essência do original, este título é imperdível tanto para fãs de longa data da série quanto para quem deseja mergulhar no mundo dos videogames. A jogabilidade refinada, os cenários expandidos e os quebra-cabeças aprimorados garantem um desafio envolvente que combina ação, terror e momentos de descontração, fazendo deste remake uma adição valiosa à coleção de qualquer jogador e uma homenagem ao clássico atemporal de 2005. Poucos jogos conseguem proporcionar uma experiência tão completa e envolvente quanto Resident Evil 4.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:

