Review: Dead Space (Remake)

Com o lançamento do remake de Dead Space, a equipe de desenvolvimento da Motive Studio conclui com sucesso a árdua tarefa de atualizar um dos maiores clássicos dos jogos de horror para a geração atual de consoles e PC. O jogo original, lançado em 2008, é considerado um dos melhores títulos do gênero e muitos fãs questionaram se uma releitura era mesmo necessária. Felizmente, com o game lançado, ficou claro que os desenvolvedores tiveram muito cuidado em manter fidelidade ao material original, sem deixar, aqui e acolá, de introduzir alguns incrementos importantes para melhorar a experiência geral.

Uma das mudanças mais notáveis no remake foi a inclusão de dublagem para o protagonista, Isaac Clarke. Na versão original, ele era um protagonista mudo, dando uma impressão por vezes um pouco exagerada de obediência e falta de personalidade. No remake, o ator dono da voz de Isaac, Gunner Wright, adiciona reações sutis, mas realistas que ajudam a ancorar o personagem dentro do mundo do jogo.

A atmosfera da nave de extração planetária, USG Ishimura, infestada pelos horripilantes necromorphs, também foi melhorada na nova versão de "Dead Space". Partes do interior da nave foram tomados por uma neblina densa, e a quantidade de sujeira e marcas de combate e aniquilação nas paredes aumentou. Essas mudanças ajudaram a contar ainda melhor a história trágica dos eventos ocorridos antes da chegada do protagonista e criam um clima desconcertante que se espalha a cada passo que o jogador dá. Ademais, uma nova funcionalidade, chamada Circuit Breaker, permite que os jogadores redirecionem a energia de uma área para outra da Ishimura, uma nova - angustiante - camada de gerenciamento à jogabilidade do game.

Outra nova funcionalidade é o Intensity Director que aumenta o nível de tensão da jogatina e adiciona potenciais novos sustos cada vez que o jogador pega o controle. Por meio desse sistema, o game consegue manipular em tempo real uma variedade de fatores ambientais para tornar a jornada do jogador pelo navio infestado ainda mais desconfortável. Eventos dinâmicos como novos inimigos, novas armadilhas e perigos no cenário são apenas alguns dos exemplos que o Intensity Director pode desencadear sem o controle do jogador, tornando os sustos mais orgânicos e dando uma personalidade própria a cada sessão de jogo.

O combate no jogo também foi melhorado com a inclusão do sistema de Peeling. O objetivo de cortar cada membro dos inimigos permanece, mas a implementação desse sistema inclui uma camada de realismo adicional bem arrepiante. Em alguns casos, cabe ao jogador literalmente cortar através de músculos e gordura dos corpos em decomposição das criaturas até expor seus ossos. O sistema acaba estimulando o uso e a combinação de diferentes armas, já que, a depender do tipo de tecido que precisa ser dilacerado, um lança-chamas pode não ter o mesmo efeito de uma serra elétrica.

Fora a inclusão de todos estes sistemas, as armas em Dead Space foram melhoradas, com a maioria incluindo, agora, uma funcionalidade secundária. O rifle de impulso permite que os jogadores atirem uma mina de proximidade, que explode próxima a inimigos, enquanto o lança-chamas, agora, pode também criar uma parede de fogo, que ajuda na contenção em embates com vários necromorphs ao mesmo tempo. Modificações adicionais podem dar funções especiais às armas e continuar a evoluir suas armas de fogo. Isso, juntamente com a capacidade de usar a telecinética para cravar inimigos com partes do corpo amputadas, expande consideravelmente a experiência de combate do game.

As sequências de gravidade zero no original eram bastante básicas, mas no remake, desenvolvedores decidiram importar os incrementos contidos nos jogos posteriores da série, em especial, em sua sequência, Dead Space 2. Neste remake, o jogador tem controle total de Isaac nessa parte do jogo, permitindo maior liberdade e aumentando a versatilidade de seu gameplay.

Mesmo com o jogo original sendo venerado, o time de Motive Studio se esforçou para preservar sua essência neste remake e, ao mesmo tempo, conseguiu melhorar o produto final. A nova versão apresenta gráficos perturbadores que tornam cada jogada ainda mais assustadora, mas o verdadeiro destaque são suas melhorias no combate e exploração da USG Ishimura. Este remake é, sem dúvida, a versão mais completa de Dead Space.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.



