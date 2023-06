Livraria Leitura vai abrir unidade no Shopping Iguatemi Bosque

Após fechamento da livraria Saraiva no Iguatemi Bosque, Leitura abre nova unidade na Capital

Fortaleza receberá nova livraria nos próximos meses: a Leitura anuncia mais uma unidade na Capital. Com previsão de inauguração para agosto de 2023, a loja será instalada no Shopping Iguatemi Bosque, no bairro Edson Queiroz.



Após o fechamento da livraria Saraiva, que durante 13 anos foi importante espaço para a leitura no empreendimento comercial, a novidade chega com a sinalização de novos ares para os amantes da literatura.



A informação foi divulgada no site da marca e a livraria deve ocupar o espaço onde funcionava uma unidade da Tok&Stok, que fechou em abril último.

Na Capital, a Leitura possui unidades nos shoppings Del Paseo, RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza, no Papicu.

