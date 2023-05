Livraria Saraiva encerra atividade em Fortaleza após 13 anos

A empresa mantinha sua última unidade no Estado na entrada do Shopping Iguatemi Bosque, e anunciou fechamento em comunicado na porta do estabelecimento

A Livraria Saraiva encerrou, nesta quinta-feira, 11, as atividades em Fortaleza. A empresa, que mantinha sua última unidade no Estado na entrada do Shopping Iguatemi Bosque, colocou um comunicado na porta do estabelecimento.

Veja o comunicado

"Prezados clientes, informamos o encerramento das atividades da Livraria Saraiva após 13 anos de muita dedicação. Agradecemos a todos".

O Shopping Iguatemi Bosque, também divulgou nota agradecendo o tempo de serviço prestado pela livraria, confira.

"O Iguatemi Bosque informa que a Livraria Saraiva, localizada no piso térreo do shopping, encerrou suas atividades nesta quinta-feira (11). O Iguatemi Bosque agradece o tempo de serviço prestado pela Saraiva nessa parceria de mais de uma década. Entendemos os desafios operacionais e econômicos do mercado, bem como a mudança que o varejo tem vivenciado nos últimos anos.

Pensando sempre no melhor para os clientes, o Shopping Iguatemi Bosque divulgará, em breve, novidades no segmento".

Livraria Saraiva do Shopping Iguatemi Bosque encerrou as atividades nessa quinta-feira, 11 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Recuperação Judicial

Em recuperação judicial desde 2018, quando declarou um dívida de R$ 675 milhões, a Livraria Saraiva informou ao mercado no início do mês de abril deste ano o fechamento de outras seis lojas no País:

Aracajú Parque Shopping - Aracaju (SE);

Manaíra Shopping - João Pessoa (PB);

Shopping Patteo Olinda - Olinda (PE);

Iguatemi Esplanada - Sorocaba (SP);

Praia de Belas Shopping - Porto Alegre (RS);

Iguatemi Porto Alegre - Porto Alegre (RS)

De acordo com o plano de reestruturação da empresa, o número significa uma redução de cerca de 18% do total de lojas da Companhia.

Além dos processos já existentes, no último dia 2 de maio, a empresa também informou que foi protocolado, por um terceiro, mais um pedido de falência. Em nota, a a Saraiva informou que o pedido está sendo analisado.

"A Companhia ressalta, por oportuno, que o Pedido foi apresentado fora do processo de recuperação judicial da Companhia, ou seja, de forma autônoma, e não tem relação com o referido processo ou com o adimplemento do plano de recuperação judicial, o qual vem sendo devidamente cumprido pela Saraiva."

Setor em crise

O setor de livrarias vem passando há alguns anos por uma forte crise no País, com fechamento de redes e readequação de espaços. Em fevereiro deste ano, a Livraria Cultura decretou falência.

No dia 25 de outubro do ano passado, a livraria e cafeteria Coração Selvagem, localizada na Rua dos Tabajaras, também anunciou o encerramento das suas atividades.

