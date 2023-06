Livraria Cultura reverte falência na Justiça e pode reabrir unidades

Segundo a defesa, as unidades da Livraria Cultura em São Paulo e Porto Alegre devem reabrir nos próximos dias

A Livraria Cultura conseguiu reverter o decreto de falência através de uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O processo de falência do grupo tramita desde fevereiro deste ano. Nesta quinta-feira, 29, o ministro Raul Araújo, reverteu a decisão.

As unidades da livraria em São Paulo e Porto Alegre devem reabrir nos próximos dias, conforme explica o advogado Gustavo Bismarchi, representante da empresa.

"A liminar passará a valer assim que os agentes do poder público forem comunicados. A partir de amanhã (sexta, 30), já serão implementadas todas as medidas para reabertura das lojas, até julgamento definitivo do recurso, o que viabiliza a retomada das atividades da Livraria Cultura", afirma Bismarchi.

Para a retomada, o ministro Raul Araújo, do STJ, determinou que as obrigações do plano de recuperação judicial da empresa, aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pela Justiça em 2018, sejam aplicadas devidamente.

Falência Livraria Cultural

A crise da livraria já se estende há longos anos. Já 2015, a empresa acumulava dívidas em torno de R$ 285,4 milhões.

A primeira decisão pela falência foi baseada na falta de cumprimento do plano de recuperação, firmado em 2021, conforme explica o juiz Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho.

Segundo o ele, a inadimplência da empresa passava de R$ 1,6 milhão, "não se verificando qualquer perspectiva quanto à possibilidade de adimplemento".

