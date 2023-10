Amy Lee, do Evanescence, elogia Pitty e Rita Lee: 'Lendárias'

A vocalista do Evanescence, Amy Lee revelou admiração por Pitty e Rita Lee durante passagem pelo Brasil

A cantora Amy Lee, vocalista de umas das mais conhecidas bandas de rock do mundo, Evanescence, revelou admiração por duas cantoras do rock nacional: Pitty e Rita Lee. Segundo Amy, as duas brasileiras são “lendárias”

“É tão interessante ouvir artistas lendárias de outros países porque eu consigo ouvir semelhanças com bandas que eu conheço, mas ao mesmo tempo, quando se trata dos maiores, há algo que é muito único para sequer comparar com outra coisa”, disse a cantora em entrevista ao site TMDQA.

