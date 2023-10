Banda emo Hevo84 anuncia show em Fortaleza; saiba data e local

Considerada um dos grupos musicais mais “emo” da época, a Hevo84 conquistou o País com canções melódicas em ritmos de rock e de pop , como “Minha vida é você” e “Passos escuros”, essa tendo integrado a trilha sonora de “Malhação”, novela da Rede Globo, no ano de 2009. A banda é formada por Renne Fernandes, Eric Malfini, William Reis e Daniel Perim.

As bandas que fizeram sucesso nos anos 2010 decidiram voltar às atividades. Desta vez, a banda de emo rock Hevo84 retorna aos palcos com a "Tour de Retorno". Com passagens por diversas cidades do Brasil, os shows da banda têm início em novembro deste ano e seguirá até fevereiro de 2024.

Com shows marcados em 22 cidades de todas as regiões, a Hevo84 também fará show em Fortaleza. A apresentação na Capital está marcada para ocorrer no dia 21 de janeiro de 2024, na Vibe 85 Pub.

Os ingressos já estão disponíveis para a venda no site Articket, com valores de R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada). Também há venda de Meet & Greet, que dá oportunidade dos fãs conhecerem a banda, no valor de R$60 (não incluso ingresso para o show).

Hevo84 em Fortaleza

Quando: 21 de janeiro de 2024



21 de janeiro de 2024 Onde: Vibe 85 Pub (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)



Vibe 85 Pub (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). À venda no Articket



R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). À venda no Articket Mais informações: @vibe085pub

