Globo anuncia novo reality com música e confinamento para 2024

Durante o Upfront 2024, evento no qual são apresentadas novidades na programação da Globo, foi anunciado um novo reality para 2024. A produção anunciada pela emissora terá uma mescla entre “música, convivência e relacionamento”. O programa terá transmissão 24 horas por dia e o vencedor será decidido pelo público.

A nova atração foi anunciada com a apresentação de um musical em que foi interpretada a música “Palco”, de Gilberto Gil. Não foi divulgado, porém, qual será o nome do reality nem quem apresentará o programa. A previsão é de que ele estreie no segundo semestre de 2024.

