Cantora Virgínia Rodrigues faz show em Fortaleza em novembro

Apresentação da artista será no dia 19 de novembro e compõe programação do Cineteatro São Luiz

A cantora baiana Virgínia Rodrigues virá a Fortaleza com o show “Poesia e Nobreza”, que irá compor a programação do Cineteatro São Luiz. A apresentação da artista está marcada para o dia 19 de novembro, às 18 horas. Os ingressos já estão à venda na bilheteria e no Sympla.



CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O repertório do show é composto por canções de dois compositores negros de duas gerações distintas: o sambista carioca Paulinho da Viola, de 80 anos, e o cantor e poeta baiano Tiganá Santa, de 40 anos.