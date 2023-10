Mateus Fazeno Rock e Jup do Bairro fazem show no Cineteatro São Luiz

Show de Mateus Fazeno Rock no Cineteatro São Luiz terá participação especial de Jup do Bairro

O músico cearense Mateus Fazeno Rock fará um show especial no Cineteatro São Luiz, localizado no Centro de Fortaleza. Marcado para ocorrer no mês de novembro, a apresentação do artista terá participação especial da cantora Jup do Bairro.

Apresentando o álbum “Jesus Ñ Voltará”, o show de Mateus Fazeno Rock terá exibição inédita do clipe da faixa-título, que conta com a presença de Jup do Bairro. O evento será realizado no dia 5, um domingo, a partir das 18 horas.

