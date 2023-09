Juliette alcança Top 1 do Spotify Portugal pela terceira vez

Juliette alcança TOP 1 do Spotify Portugal Crédito: Lethicia Amâncio/Fantástico/Globo/Divulgação

A ex-BBB e cantora Juliette alcançou o primeiro lugar em músicas mais escutadas em Portugal com a canção "Sai da Frente". Esta é a terceira vez que Juliette está na posição, se tornando a brasileira com mais canções em primeiro nos charts do País. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp A posição foi alcançada nesta segunda-feira, 25. Na última contagem, a música estava na 17ª posição, desbancando 16 músicas até o topo.