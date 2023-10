Solange Almeida diz que vício em vape causou lesão nas cordas vocais

A cantora de forró Solange Almeida compartilhou em entrevista no último domingo, 16, os danos sofridos pelo vício em vapes (cigarros eletrônicos). A artista revelou que chegou a ter lesão nas cordas vocais e em seus pulmões devido ao uso recorrente do item. Atualmente, ela tem que fazer exercícios para tratar as lesões e fortalecer sua voz.

“Eu fui usuária do vape por oito a nove meses. Foi aquela coisa de ver o amigo usando. Eu nunca tinha usado, (disseram) ‘não, Sol, não tem problema, isso é à base d’água, não tem nicotina’. Comecei a sentir dificuldade de respirar, minha voz já não saía direito e não era a mesma”, disse a cantora em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record TV.