Solange Almeida alerta sobre vício em vape: "Perdi a vontade de cantar"

Cantora revelou episódios de depressão e crise do pânico associados ao uso do cigarro eletrônico: "Eu tinha determinado que eu não iria mais cantar"

A cantora baiana Solange Almeida, ex-vocalista da banda Aviões do Forró, revelou os malefícios do vício em cigarro eletrônico: “Eu perdi toda a vontade do mundo de cantar. Eu tinha determinado que eu não iria mais cantar. Comecei a ficar com a mucosa ressecada, dificuldade para cantar e para respirar". Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, exibido na noite do dia 17, a artista desabafou sobre episódios de depressão e crise do pânico associados ao uso do dispositivo.



Proibidos pela Anvisa desde agosto de 2009, os cigarros eletrônicos ou vapes oferecem risco e podem causar dependência. Estima-se que dois milhões de brasileiros façam uso dos dispositivos. Solange Almeida, que parou de fumar após as consequências na saúde, hoje faz fisioterapia para a voz. "É um começo da nova Solange depois desse uso indevido do cigarro eletrônico que quase culminou na perda total da minha voz e do meu emocional por inteiro. Me tirou do chão, de verdade".



Solange parou de fumar cigarros tradicionais em 2005, mas começou a usar vape após uma brincadeira entre amigos. "Vi aquela coisa bonita, que chama atenção. O odor, o sabor, tudo nele é atrativo", descreve. Durante entrevista para o podcast “EmPODeradas” no último mês de março, a cantora compartilhou que expôs a situção para o público como um alerta.



“Quando eu fui ver, eu já estava realmente viciada naquilo, sabe? De acordar com ele do meu lado, na cabeceira da minha cama. Começou em uma festa particular e vi aquilo: ‘Que interessante!’. ‘Não tem nicotina!’ ‘Não tem não? Me dê aqui!’. Rapaz, meu amor, saborzinho que quase perdi foi tudo… Do meu pulmão ficar lascado, entendeu? Quem passou por isso foi o Zé Neto e passei a mesma coisa, porém foi algo que eu estava esperando o momento certo para falar”, pontuou.



Solange chegou a ter cerca de 15 cigarros eletrônicos por mês. "Eu me vi no meio do olho do furacão, sem conseguir dormir, por causa do uso e depois em decorrência da abstinência do cigarro”, lamenta. A cantora interrompeu o uso após apelo da filha. De acordo com um estudo conduzido pela University of California San Diego (EUA) e publicado na revista científica eLife neste ano, o vape pode causar infecção no cérebro, pulmão, coração e cólon.



