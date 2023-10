Governo do Estado anuncia R$ 4,5 milhões para Museu do Ceará

O montante é oriundo do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) e também será direcionado a modernização e acessibilidade do espaço.

Nesta segunda-feira, 16, o governador Elmano de Freitas (PT) irá assinar um projeto de lei que autoriza o repasse de R$ 4,5 milhões para o restauro e a reforma do Museu do Ceará.

A solenidade acontecerá no Palácio da Abolição, localizado no bairro Meireles, às 15 horas. A informação foi divulgada em comunicado no site do Governo do Estado no domingo, 15.



Primeira instituição museológica do Ceará, o equipamento foi criado por decreto em 1932 e abriu as portas em 1933 como Museu Histórico do Ceará (MHC). As peças, majoritariamente adquiridas por compras e doações particulares e de instituições públicas, ocupavam duas salas do recém-criado Arquivo Público do Estado. A entidade foi incorporada à Secult - CE em 1967.

O museu, porém, está fechado desde 2019 para obras estruturais. O acervo de mais de 13 mil peças está atualmente no Anexo Bode Ioiô, no Centro.

