Nova animação da franquia ‘Dragon Ball’ ganha teaser; assista

A nova série anime de Dragon Ball, intitulada “Dragon Ball: Daima”, foi anunciada pela Toei Animation durante a New York Comic Con. Junto da informação, foi divulgado um teaser da animação. O evento ocorreu na quinta-feira, 12.

No vídeo promocional, os Guerreiros Z, incluindo Goku e Vegeta, são transformados em crianças. A mudança é ocasionada após um pedido feito a Shenlong — dragão mágico da série — por um inimigo misterioso, que o trailer mostra ter uma ligação com o mago Babidi — um dos vilões que já apareceram no anime.

Assista ao trailer:

Foi divulgado também que a história da nova série anime acontecerá entre o final de "Dragon Ball Z", encerrada em 1996, e o início de "Dragon Ball Super", iniciada em 2015. O responsável pela trama, design dos personagens e o conceito da nova animação é Akira Toriyama, responsável pela criação da franquia, uma das maiores de anime.