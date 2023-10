Filme 'Uma Aventura Perfekta' leva tecnologia dos games ao cinema

Eles precisam salvar a memória do robô Einstein e devem pedir ajuda a um cientista que vive no Laboratório Perfekta, local habitado por androides inspirados em gênios da humanidade.

Com produção da Mixer Films com a Globo Filmes e Gloob, o longa-metragem destinado ao público juvenil retrata as empreitadas dos jovens gênios Isa (Sophia Rosa) , Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo) .

PARA AS CRIANÇAS | Shopping realiza ação com crianças de instituições sociais

Entretanto, uma falha no sistema faz com que o robô passe a controlar os androides. As crianças, então, devem usar as habilidades para conseguirem voltar à normalidade.



A história é oriunda da série nacional "Escola de Gênios", reproduzida em mais de 80 países, e ganha nova tecnologia no Brasil em Produção Virtual. Entre os recursos, o filme dispõe de um cenário em 3D exclusivo em painéis de LED de alta definição.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

A tecnologia é utilizada no universo dos games e permite que os atores consigam acompanhar em tempo real o produto final, devido a três estações de trabalho com renderização e edição em estúdio.

“Uma Aventura Perfekta” também conta com outros atores mirins e a participação dos intérpretes Rômulo Estrela, Daniel Dantas e Roberto Birindelli. O longa-metragem ainda não tem data de estreia definida.