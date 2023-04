Morre aos 74 anos o ator Gileno Santoro, dublador do Mestre Kame em "Dragon Ball"

Morreu aos 74 anos o ator paulista Gileno Santoro, conhecido por dublar o personagem Mestre Kame na franquia japonesa "Dragon Ball", nesse sábado, 15, na cidade de São Paulo. Ele tratava um câncer no pulmão.

Gileno participou ainda de diversas outras produções, como "Pokémon", "Yu-Gi-Oh!", "Akira" e "Fullmetal Alchemist".

A notícia foi confirmada pelo amigo e dublador Wendel Bezerra, a voz por trás do personagem Goku, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Na legenda, Wendel homenageia Santoro. “Hoje o Brasil perdeu uma pessoa incrível, um talentoso dublador que marcou muita gente”, escreveu.

O velório ocorreu no sábado, 15, no cemitério do Araçá, Zona Oeste de SP. A presença dos fãs foi autorizada. Gileno não tinha filhos e deixa um irmão.

Outras produções

Gileno Pinal del Santoro deu início à carreira como dublador em 1996, aos 48 anos, no estúdio BKS. Ele fez as vozes de personagens famosos em todo o mundo, como a do Tio Chan, em “As aventuras de Jackie Chan”; Professor Hubert Farnsworth, em “Futurama”; e Yoki, em “Fullmetal Alchemist”.

Apesar de ter se dedicado, principalmente, às animações japonesas, Santoro também participou de produções ocidentais como “O cão e a raposa” (1981) e “Os Rugrats e os Thornberrys vão aprontar” (2003), além de séries como “Franklin”, “Gravity Falls” e “Rugrats”.



