The Weeknd: público é retirado de gramado por risco de tempestade no RJ

Público do show do The Weeknd precisou ser retirado do gramado do estádio onde acontecia o evento, após alerta de tempestade, com ventos fortes e raios

O primeiro show da turnê do The Weeknd no Brasil aconteceu na noite desse sábado, 7, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Entretanto, os fãs que estavam no gramado nos setores pista e pista premium precisaram deixar o local temporariamente devido ao alerta de tempestade, com ventos fortes e raios.

Segundo informações divulgadas no X (Twitter) por pessoas que estavam no local da apresentação, o público foi acomodado por segurança na área localizada embaixo das arquibancadas. A mensagem sobre a realocação foi transmitida pelos telões e sistemas de áudio do evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

The Idol: Série do The Weeknd com Jennie do Blackpink é cancelada; VEJA