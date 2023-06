Madonna e The Weeknd lançam música para trilha sonora de ‘The Idol’

Abel Tesfaye, o The Weeknd, lança música com Madonna; canção faz parte da trilha sonora da série "The Idol"

Com estreia marcada para este domingo, 4, no HBO Max, “The Idol” continua dando o que falar nas redes sociais. Desta vez, a novidade é a parceria entre Abel Tesfaye, o The Weeknd, e Madonna.

A união entre o músico e produtor da série com a Rainha do Pop resultou em “Popular”, canção que faz parte da trilha sonora de “The Idol” e foi lançada nesta sexta-feira, 2, nas plataformas de streaming.

Esta é a primeira vez que os artistas trabalham juntos. Além de Madonna, a colaboração musical da série original do HBO Max também traz participação do rapper estadunidense Playboi Carti.

The Idol: ouça a música de The Weeknd, Madonna e Playboi Carti



Clique aqui para ouvir no Youtube

Madonna e Sam Smith anunciam parceria com música 'Vulgar'

A nova parceria do pop reúne a popstar Madonna e o cantor Sam Smith. O resultado dessa mistura é a música “Vulgar”, com lançamento marcado para o dia 9, uma sexta-feira. Os rumores do feat foram concretizados após publicação de Madonna em suas redes sociais nesta quarta-feira, 31.

Há pelo menos uma semana, os artistas já engataram na divulgação da parceria. Com um vídeo enigmático publicado no perfil de ambos, os nomes de Madonna e Sam Smith juntos agitaram a internet.

Ainda não foram divulgados mais detalhes da música. Até então, o primeiro pôster revela duas silhuetas apertadas por espartilhos, o que pode refletir nos julgamentos que os dois recebem na internet. Sam levanta a bandeira de um corpo livre de pressões estéticas e Madonna defende a liberdade de uma mulher mais velha sem amarras.

O flerte musical entre os dois já acontece há algum tempo. Durante o Grammy Awards 2023, em fevereiro deste ano, Madonna ficou responsável por apresentar a performance de Sam Smith com Kim Petras. A cantora aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho do artista.

“Estou aqui para agradecer todos os rebeldes que estão abrindo caminhos. Saiba que a sua coragem não passa despercebida. Você é visto, você é ouvido e, acima de tudo, vocês são apreciados!”, declarou Madonna.

