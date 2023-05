Cantor The Weeknd quer 'matar' seu nome artístico para 'renascer'

Dias antes de chegar ao tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, o astro mundial da música pop The Weeknd volta às suas raízes reclamando sua verdadeira identidade, Abel Tesfaye, e prometeu que eventualmente "matará" seu nome artístico.

Nas redes sociais, como o Twitter, onde o artista tem 17 milhões de seguidores, e Instagram (55,6 milhões), as contas do intérprete de "Blinding Lights" exibiram, nesta segunda, as duas identidades.

Uma evolução que não deve nada ao acaso, segundo explicou o artista de 33 anos nascido no Canadá e de pais etíopes em uma entrevista à revista de moda W.

Nessa entrevista, o músico disse que atravessa "uma experiência catártica" e que pretende "matar o The Weeknd".

"Seguirei fazendo música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd. Mas eu ainda quero matar o The Weeknd. E o farei. Eventualmente. Definitivamente estou tratando de me desfazer dessa pele e renascer", explicou.

Também disse à revista que o álbum em que está trabalhando agora teria pela última vez o seu nome artístico atual. "É provavelmente meu último 'hurra' como The Weeknd", destacou.

"Como The Weeknd, já disse tudo que podia dizer", indicou o cantor.

Tesfaye protagonizará junto de Lily-Rose Depp a próxima série da HBO "The Idol" (O Ídolo, em tradução literal), que vai estrear mês que vem.

O artista de Toronto, que começou a atuar no início da carreira no YouTube, se consagrou como um dos grandes nomes da música dos anos 2010 a 2020, transitando entre o pop e o R&B.

"The Idol" estreia na 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que começa na terça-feira (16).

A série produzida e escrita pelo cantor, em parceria com Sam Levinson ("Euphoria"), conta a história de uma diva do pop que cruza o caminho do guru de uma seita, após uma crise nervosa.

