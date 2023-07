Família de ex-produtor de Marília Mendonça processa equipe da artista

Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça, morreu no mesmo acidente aéreo em que estava a cantora sertaneja; família do produtor quer reconhecimento de vínculo empregatício

A equipe de Marília Mendonça está sendo processada pela família do produtor Henrique Bahia, morto no mesmo acidente aéreo em que estava a artista. De acordo com informações do portal Metrópoles, os familiares de Henrique solicitam o reconhecimento de vínculo empregatício entre o produtor e a cantora sertaneja.

“Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você!”, escreveu George Freitas, pai do produtor, em publicação nas redes sociais na última semana.

Segundo a assessoria de imprensa de Marília Mendonça, há uma ação trabalhista em curso contra a Sentimento Louco Produções Artísticas na Justiça do Trabalho, proposta pelo filho de Henrique Bahia e representada por sua mãe, que corre em segredo de Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Marília Mendonça terá filme e documentário, diz mãe da cantora

No comunicado enviado à imprensa, houve uma audiência na última sexta-feira, 7, para definir se o processo deveria tramitar junto à Vara do Trabalho de Divinópolis, em Minas Gerais, ou se em uma das Varas do Trabalho de Goiânia, no estado de Goiás.

“É verdadeira a informação de que existe uma ação trabalhista em curso perante a Justiça do Trabalho. (...) Contudo, não podemos fornecer mais detalhes sobre o processo, uma vez que ele tramita em segredo de Justiça. De todo modo, a Sentimento Louco Produções Artísticas, bem como o Espólio da Marília Mendonça, por meio do seu corpo jurídico, desde o princípio buscou o diálogo e a resolução do caso pela via conciliatória”, afirma a nota.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui