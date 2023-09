Britney Spears recebe visita da polícia após vídeo com facas

Britney Spears publicou um vídeo dançando com duas facas; vizinhos da cantora chamaram a polícia

Após publicar um vídeo dançando com duas facas, a cantora Britney Spears recebeu a visita de agentes da polícia em sua residência localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi revelada pelo TMZ, site de notícias norte-americano.

De acordo com o portal, a situação se deu após os vizinhos da artista ligarem inúmeras vezes na quarta-feira, 27, para o órgão alegando estarem “preocupados com o comportamento” da cantora depois da publicação do vídeo.

A gravação em questão foi compartilhada no perfil da cantora no Instagram. Na filmagem, Britney Spears segura duas facas enquanto dança na sala de casa. “Comecei a brincar na cozinha com facas. Não se preocupe, elas não são facas de verdade! O Halloween está chegando”, escreveu a cantora na legenda.