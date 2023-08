Britney Spears: marido da cantora, Sam Asghari, pede divórcio

Os dois, Spears e Asghari, se conheceram em 2016 no set de filmagem do videoclipe "Slumber Party". A união foi realizada em junho de 2022, após o fim da tutela da cantora , e incluiu artistas como Selena Gomez e Drew Barrymore.

Uma fonte declarou ao ET que o casal não se dava bem por um tempo e o final do relacionamento chegou “após uma grande explosão”. Em março, rumores sobre divergências conjugais começaram a aparecer, mas os representantes de Asghari negaram problemas.

O dançarino Sam Asghari, marido de Britney Spears durante um ano e dois meses, decidiu se separar da cantora e pediu o divórcio. As informações foram confirmadas pelo portal norte-americano Entertainment Weekly (ET) na quarta-feira, 16.

Os representantes do casal não responderam a pedidos de comentários sobre o assunto aos veículos de comunicação estadunidenses.

A relação de Spears e Asghari antes do casamento incluía um apoio do dançarino em relação à saúde mental da cantora. “Não há dúvida de que Sam é ótimo para Britney. Ele tem uma influência muito positiva sobre ela”, revelou uma fonte da família da artista para a revista People.

No Instagram, a última postagem da artista, sem habilitação para comentários do público, mostra Britney com um cavalo na praia, considerando comprar o animal na legenda. “Não consigo me decidir!”, escreve.

A cantora se prepara para o lançamento de sua autobiografia, “The Woman In Me”, com informações sobre sua vida pessoal e profissional. A previsão de estreia foi estabelecida para o dia 24 de outubro nos Estados Unidos.