Buscas por cancelamento da Netflix sobem 78%, revela pesquisa

Após proibir o compartilhamento de senhas no Brasil de forma gratuita, o número de buscas para o cancelamento da assinatura na Netflix teve uma alta de 78%. As informações são do estudo realizado pela a agência de inteligência Tunad e foram publicados pelo site F5 (Folha de S. Paulo).

A pesquisa analisou as buscas sobre cancelamento de assinaturas de três serviços de streaming presentes no País, Globoplay, Amazon Prime e Netflix. Como resultado, notou-se que mudanças nos valores e cobranças adicionais anunciadas pelas plataformas impactaram nas buscas sobre a intenção de corte de assinaturas.