Grupo Catavento apresenta 1º Festival de Teatro para Crianças

O festival conta com a apresentação de quatro espetáculos voltados para toda a família , em celebração à semana do Dia das Crianças. Os espetáculos são "Chaplin Para Crianças", "Sítio do Picapau Amarelo", "Os Saltimbancos" e "Chapeuzinho Vermelho".

Com o intuito de oferecer uma programação especial de espetáculos para o público infantil de Fortaleza durante o mês das crianças, o Grupo Catavento, da Escola de Atores Marcelino Câmara, e o Theatro Via Sul realizam o Festival de Teatro para Crianças , no período de 12 à 15 de outubro.

Programação completa

- Chaplin Para Crianças - quinta, 12

Chaplin passeia pela praça e encontra um jornal com ofertas de emprego. Seguindo a lista, o personagem passeia por diferentes lugares, como um restaurante, uma residência, um circo e um ringue de luta. O espetáculo leva ao palco as cenas mais famosas desse grande ator do cinema mundial.

Duração: 40 minutos

- Sítio do Picapau Amarelo - sexta, 13

O espetáculo apresenta as primeiras aventuras que acontecem no Sítio do Picapau Amarelo, com a participação dos personagens clássicos da obra, como Emília, Narizinho, Dona Benta, Cuca, Saci, entre outros.

Duração: 45 minutos

- Os Saltimbancos - sábado, 14

A peça conta a famosa história dos quatro animais – um jumento, uma galinha, um cachorro e uma gata – que formam um grupo musical e partem para a cidade para tentar a carreira com a arte. Durante a jornada muitas aventuras acontecem e os animais percebem que a cidade não é como esperavam.

Duração: 40 minutos

- Chapeuzinho Vermelho - domingo, 15

A clássica história da menina do chapeuzinho vermelho que é enviada por sua mãe à casa da vovozinha que está doente e no caminho encontra o “terrível” Lobo Mau.