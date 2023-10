Lions realiza festa de forró na Praça dos Leões neste sábado, 7

Com a participação do Trio Forrozim, Vanessa, A Cantora, e DJ DDZIN, o Bar Cultural Lions realiza programação especial dedicada ao forró neste sábado, 7

O Trio Forrozin e os DJs DDZIN e Gabby Costa também tocarão suas músicas no dia, trazendo pluralidade para o ritmo do Forró. Também previsto para tocar no evento, o cantor Marquinhos Mattos teve sua apresentação na casa adiada.

“Não vejo a hora de, nesse sábado, me reunir com o Trio Forrozin, que já tocava na Lions antes de mim. Esse Mega Forrózão vai lembrar o meu momento na Lions, e reunindo agora com os meus colegas, cantando todas as músicas que a galera gosta mesmo de ouvir”, comenta Vanessa, a cantora.

A agenda da semana na Lions começa na quinta-feira, com o Karaokê da Lions. Já na sexta-feira será realizado o show tributo ao vivo à Lana Del Rey.

Mega Forrozão



Quando: sábado, 7, às 22 horas



sábado, 7, às 22 horas Quanto: R$5 (na hora) e R$10 (antecipado, equivalente a duas pessoas com direito a um shot de vodka ou cachaça



R$5 (na hora) e R$10 (antecipado, equivalente a duas pessoas com direito a um shot de vodka ou cachaça Onde: Rua General Bezerril, 376 -Centro, Praça dos Leões



Rua General Bezerril, 376 -Centro, Praça dos Leões Mais informações: @barculturallions

