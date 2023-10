Filme com Carla Diaz e Lucas Lucco estreia nesta quinta-feira, 5

Chega aos cinemas nesta quinta-feira, 5, o longa-metragem protagonizado por Carla Diaz e Lucas Lucco. "Rodeio Rock" é o primeiro trabalho completo de Lucas no cinema, enquanto Diaz está também envolvida na sequência do filme “A menina que matou os pais - A confissão”, baseado na história de Suzane Von Richthofen.

Na trama, Lucas Lucco interpreta Hero, um roqueiro sem muito sucesso que não quer saber de nada além do rock para tocar, sendo avesso a qualquer música que ele considera “comercial”. O enredo se desenvolve quando o sertanejo Sandro, também interpretado por Lucco, fica em coma após passar por uma cirurgia. Com Sandro em coma, Hero tem a chance de trocar de lugar com ele e seguir em turnê pelo País.

É por meio dessa substituição que Hero conhece Lulli, interpretada por Carla Diaz, a ex-namorada de Sandro. A história se complica quando o protagonista se apaixona por Lulli, o que levará a história por dilemas entre fama e o amor verdadeiro.