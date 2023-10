Cantora Jord Guedes faz show gratuito no Theatro José de Alencar

Jord Guedes e As Ritas fazem show gratuito no Theatro José de Alencar

A cantora e compositora Jord Guedes irá fazer um show no Theatro José de Alencar no próximo dia 17. A apresentação no equipamento faz parte da programação do “Theatro de Portas Abertas” e será gratuita.

Com início às 19 horas, o show da artista terá participação da banda As Ritas e o repertório será formado por canções autorais, como as do álbum “Traços” (2015), e também inéditas.

Intitulado “Avistando Horizontes”, o espetáculo musical de Jord Guedes com a banda As Ritas tem a proposta de fortalecer e valorizar a produção musical feminina.