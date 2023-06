5 vezes em que Beyoncé surpreendeu o mundo em suas turnês

Depois da espera de uma década, os fãs brasileiros da cantora Beyoncé estão ansiosos com a possibilidade da artista no país, em 2024, com sua tão aguardada “Renaissance World Tour”. A notícia, anunciada pelo jornalista José Norberto Flesch, trouxe alegria e empolgação aos admiradores.

De acordo com informações do jornalista, as apresentações da artista estão previstas para ocorrer no Brasil entre os meses de março e abril. Embora ainda não tenham sido divulgadas informações específicas sobre as datas, cidades, preços de ingressos e outros detalhes da turnê brasileira, os fãs podem ficar atentos, pois novidades e anúncios podem ser feitos a qualquer momento.

Act I: Renaissance

O aguardado retorno de Beyoncé ao Brasil vem após o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, intitulado “Act I: Renaissance”. A era Renaissance começou com o lançamento do primeiro single, “Break My Soul”, em julho de 2022, uma música que exalta o pop e a cultura ballroom, vivenciada principalmente nos Estados Unidos, durante os anos 70 a 90.

Os shows de Beyoncé nesta turnê já conquistaram plateias na Europa e América do Norte. Há 57 apresentações confirmadas entre os meses de maio e setembro deste ano.

Reconhecida pela arte e participação social

Beyoncé é reconhecida e aclamada não apenas por seu talento musical excepcional, mas também pelo engajamento em causas sociais e ativismo. A cantora é uma defensora apaixonada da justiça social, dos direitos das mulheres e da igualdade racial.

Ela usa sua influência e plataforma para levantar questões importantes, incluindo o combate à pobreza, a promoção da educação, o empoderamento feminino e a luta contra a injustiça racial. Por meio das músicas e performances, ela transmite mensagens poderosas e provocativas, abordando questões sociais em suas letras, com referências históricas e culturais.

Performances únicas

Beyoncé é conhecida por proporcionar experiências únicas e inesquecíveis aos fãs. Desta vez, inclusive, aqueles que adquirirem a entrada VIP podem assistir à performance diretamente do palco. Enquanto aguardamos ansiosamente por sua vinda ao Brasil, vale a pena relembrar 5 momentos icônicos de suas apresentações passadas!

1. The Formation World Tour (2016)

A turnê mundial de Beyoncé em 2016 foi uma verdadeira surpresa para os fãs. Ela anunciou os shows logo após o lançamento de seu álbum visual “Lemonade”. O mundo foi surpreendido com a magnitude e a grandiosidade da produção. Cada detalhe foi planejado pela cantora e equipe, desde o palco imenso com telões de LED até os figurinos deslumbrantes.

Além do entretenimento, Beyoncé trouxe à tona um tributo às vítimas do furacão Katrina durante sua apresentação em Nova Orleans. Ela mostrou um forte simbolismo ao cantar a emocionante música “Freedom”.

2. The Mrs. Carter Show World Tour (2013)

Em 2013, Beyoncé embarcou em sua turnê mundial intitulada “The Mrs. Carter Show”. O anúncio fez parte do seu costume de surpreender os fãs, pois ela manteve segredo sobre seus planos até o último minuto.

O momento mais surpreendente da turnê aconteceu durante um show em Londres, quando a cantora convidou as ex-companheiras de Destiny’s Child, Kelly Rowland e Michelle Williams, para se juntarem a ela no palco para uma performance emocionante do hit “Survivor”. Isso levou os fãs à loucura e demonstrou a conexão e o apoio mútuo entre as integrantes do grupo.

3. Rock in Rio (2013)

A participação de Beyoncé no festival Rock in Rio em 2013 proporcionou uma experiência inesquecível para os fãs brasileiros. Durante seu show, ele levou a plateia ao auge quando dançou o som de “Ah Lelek Lek Lek”, um hit do funk brasileiro que tinha muita visibilidade na época.

A interação da artista com o público foi contagiante, demonstrando sua capacidade de se adaptar ao ambiente. Além disso, a incorporação do funk brasileiro na performance, mostrou a versatilidade musical da artista e sua busca em incluir diferentes culturas para demonstrar carinho aos fãs.