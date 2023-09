Orquestra Jacques Klein faz shows gratuitos na Beira Mar e no TJA

As apresentações do Instituto de Música Jacques Klein são gratuitas e acontecem neste sábado, 30, e nesta quarta, 4

Com mais de 70 jovens participantes do projeto, o Instituto de Música Jacques Klein realiza duas apresentações gratuitas. A primeira acontece no palco do Anfiteatro da Beira Mar neste sábado, 30, às 17 horas, e a segunda no Theatro José de Alencar (TJA), na quarta-feira, 4, às 20 horas.

As apresentações são gratuitas (via Sympla) e, para quem desejar, pode levar uma lata de leite para doação ao Instituto Primeira Infância (Iprede).

