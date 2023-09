Caixa Cultural recebe evento gratuito de histórias em quadrinhos

O evento também homenageia o quadrinista cearense Luiz Sá (1907-1979), um dos grandes nomes do desenho no Brasil, criador dos personagens Reco-Reco, Bolão e Azeitona. A curadoria é do quadrinista, artista e produtor Weaver Lima (CE) e de Fabio Zimbres (SP/RS), uma das principais referências em histórias em quadrinhos.

Com abertura nesta quinta-feira, 28, Dia Estadual dos Quadrinhos no Ceará, a Caixa Cultural Fortaleza inicia o seminário “Quadrinhos Impossíveis”. O evento reúne nomes das HQs do Brasil até domingo, 1º. Os visitantes poderão participar de feira de quadrinhos , debates, oficinas e para as crianças tem espaço infantil voltado ao universo das tirinhas. As inscrições são gratuitas e acontecem por ordem de chegada.

Os quadrinhos em debate

Entre os convidados do seminário estão Lara Nicolau e Luís Carlos Sousa, ambos quadrinistas do caderno Vida&Arte (O POVO). Lara é ilustradora, professora e autora da tira “Nico”, publicada aos sábados. Luís é editor de publicações da Reboot Comic Store e assina a tirinha "Demonaldo", às terças-feiras. Eles dividem a conversa com a multiartista Camila Sombra e Chico Oliveira, um dos fundadores da editora independente Zinext, que debatem hoje, 28, às 18 horas, sobre a cena contemporânea de histórias em quadrinhos no Ceará.

Também nesta quinta, Bebel Abreu (PB/ES/SP) que lança durante o evento a publicação “Boy Dodói: Histórias reais e ilustradas sobre a masculinidade tóxica”, e com Sirlanney (CE), autora de “Magra de Ruim”, vencedora Prêmio Dente de Ouro (2017) na categoria de melhor quadrinho, debatem sobre HQs produzidas por mulheres. A programação segue até domingo com nomes como PJ Brandão (CE), Christiano Mascaro (PE) e André Toral (SP).

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

O evento também oferta as oficinas: “Editando hoje”, com Bebel Abreu; “Quadrinhoterapia”, com Sirlanney; “Desenhomatic”, com Fabio Zimbres; e “Quadrinhos nas telonas”, com Márcio Paixão Júnior. São 12 vagas para cada formação e a idade mínima para os participantes é de 16 anos.

No sábado, 30, e domingo, 1º, sempre a partir das 17 horas, acontece a Feira de Quadrinhos com venda de exemplares, oficinas de tiras de quadrinhos e atividades infantis.

Confira programação completa

Quinta-feira, 28

16 horas – Oficina “Editando Hoje”, com Bebel Abreu (PB/ES/SP)

18 horas – Debate “HQ CE”, com Camila Sombra (CE), Chico Oliveira (CE), Lara Nicolau (CE) e Luís Carlos Sousa (CE)

19h30min – Debate “Quadrinhos Delas”, com Bebel Abreu (PB/ES/SP) e Sirlanney (CE)



Sexta-feira, 29

16 horas – Oficina “Quadrinhoterapia” com Sirlanney (CE)

18 horas – Debate “A Crítica” com Alexandre Linck (RS/SC) e PJ Brandão (CE)

19h30min – Debate “Quadrinhos fora das páginas” com Luciana Falcon (SP/PR) e Mona Lisa Martins (CE/SP)



Sábado, 30

15 horas - Oficina “Desenhomatic” com Fabio Zimbres (SP/RS)

17 horas – Debate “Quadrinhos em revista” com Christiano Mascaro (PE) e Márcio Paixão Júnior (GO)

18h30min – Lançamento do livro “O filho do Norte: Gonçalves Dias, o poeta do Brasil” de André Toral (SP)



Domingo, 1º

15 horas – Oficina “Quadrinhos nas Telonas” com Márcio Paixão Júnior (GO)

17 horas – Debate “Web Comics” com Samuel de Gois (PB) e Gabriel Dantas (RN)

18h30min – Debate “Confinada e Os Santos” com Triscila Oliveira (RJ)