Eça de Queiroz: herdeiros divergem sobre destino de restos mortais

Parte dos herdeiros de Eça de Queiroz estão se opondo sobre a transferência dos restos mortais do escritor para o Panteão Nacional de Lisboa

Parte dos herdeiros do escritor português Eça de Queiroz (1845-1900) se mostram contra a transferência dos restos mortais dele para o Panteão Nacional de Lisboa, local onde grandes nomes do país estão sepultados. A mudança deveria acontecer nesta quarta-feira, 27.

Eça de Queiroz morreu aos 54 anos, em agosto de 1900, na França. Como ele não havia deixado nenhuma instrução sobre a forma de seu sepultamento, foi enterrado no túmulo da família de sua esposa. Anos depois, em 1989, foi levado para da própria família, localizado no norte de Portugal, em Santa Cruz do Douro.

