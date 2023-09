Morre Paulo André Barata, poeta paraense, aos 77 anos de idade

Considerado ícone da cultura do Pará, Paulo André tinha a Amazônia como tema principal para suas produções. Iniciou na composição juntamente com seu pai, Ruy Barata, e foi letrista de várias canções que foram interpretadas por Fafá de Belém , como “Este rio é minha rua”, “Foi Assim” e outras.

“Hoje, 25 de setembro, dia em que completou 77 anos, meu querido irmão Paulo André Barata partiu para o céu infinito. Torcedor do Paysandu e do Fluminense. Amou os animais e cantou a Amazônia. Dedicou sua vida à criação artística e ao bem comum. Que Deus o proteja, conduza e o ampare em sua nova caminhada e morada”, escreveu Tito.

O poeta, músico e compositor Paula André Barata morreu na segunda-feira, 25, aos 77 anos de idade. A informação foi confirmada por Tito Barata, irmão do artista, em publicação no Facebook.

Fafá de Belém se despede de Paulo André Barata

Parceira musical de Paulo André, Fafá de Belém mencionou a morte do artista em publicação no Instagram na noite de segunda-feira, 25. “Há quase 50 anos, junto com Paulo André e Ruy, nós abrimos clareiras, nós rompemos matagais descalços com o facão afiado da poesia de Ruy e a música de Paulo André. Juntos, nós recolocamos um estado chamado Pará na rota do Brasil”, relembra.

Natural de Belém, no Pará, o artista estava internado há dez dias no Hospital Porto Dias, na capital paraense. A causa da morte de Paulo André Barata não foi revelada até o momento.



