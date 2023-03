Bruce Willis não reconhece mais a mãe, diz familiar à revista

Após diagnóstico de demência frontotemporal, ator teria se tornado agressivo; saiba mais sobre a condição do ator de "Duro de Matar"

Após ser diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), o ator Bruce Willis, de 67 anos, segue apresentando pioras em seu quadro, segundo Wifried Gliema, prima de sua mãe.

Ela informou em entrevista à revista alemã Bild, que não há certeza se o ator ainda reconhece sua mãe e que “os seus movimentos estão muito lentos, com uma agressividade constante", não sendo mais possível manter uma conversa "normal" com ele.

A demência frontotemporal (DFT), diagnóstico do ator, representa de 5 a 10% de todos os diagnósticos de demência e compromete a cognição e o comportamento. Além disso, o distúrbio afeta partes específicas do cérebro e sua evolução é mais rápida que a do Alzheimer.

Bruce Willis se aposentou da carreira em 2022

Bruce Willis anunciou sua aposentadoria da indústria cinematográfica em março de 2022, explicando que, por conta de um diagnóstico neurológico, não prosseguiria com a carreira. O diagnóstico era de afasia, doença degenerativa que afeta a capacidade de comunicação.

A afasia diagnosticada em 2022 era, na verdade, um dos sintomas da DFT de Willis, que comprometeu sua cognição e capacidade de fala. A família espera que o diagnóstico do ator possa dar mais visibilidade à doença, que não tem tratamento.

