Afasia: o que é a condição que afeta Bruce Willis? Entenda

Depois do ator Bruce Willis, de 67 anos de idade, ter sido diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem provocado por uma lesão no cérebro que afeta a comunicação, sua família anunciou nesta quarta, 30, por meio das redes sociais, que o ator irá se afastar da carreira artística devido ao diagnóstico.

"Como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele", afirma o texto coletivo assinado por sua ex-esposa Demi Moore, sua atual esposa Emma Heming e suas filhas.

Segundo a Mayo Clinic, a doença é comum, com cerca de 200.000 casos por ano nos Estados Unidos. Mas o que é afasia? Entenda do que se trata o distúrbio neurológico, seus sintomas, causas e tratamento.



Afasia: entenda o distúrbio neurológico

As afasias são condições que afetam a capacidade dos pacientes de se comunicar de forma adequada, afetando funções como: capacidade de falar ou se expressar verbalmente, compreensão da linguagem verbal, compreensão da linguagem escrita (leitura) e capacidade de escrever.

Geralmente é causado por um ataque cardíaco ou traumatismo craniano, embora em alguns casos possa se desenvolver de forma gradual e progressiva.



Afasia: seus tipos e diferenças

1. Afasias não fluentes:

Pessoas com esse distúrbio sentem dificuldade de encontrar palavras para se expressar e falam frases muito curtas. Além disso, esses pacientes podem entender o que as outras pessoas dizem melhor do que podem se expressar.

Normalmente as pessoas com esse tipo de afasia estão conscientes das suas dificuldades em se comunicar e podem ficar frustradas e irritadas. As afasias não fluentes podem apresentar fraqueza ou paralisia do lado direito do corpo.

2. Afasias fluentes:



Pacientes com afasia fluente podem falar com facilidade e com fluência, se expressando com frases longas e complexas que muitas vezes não fazem sentido no contexto da conversa, além de palavras incompreensíveis e incorretas.

Na maioria das vezes pessoas com esse tipo de afasia não entendem o que está sendo falado e não percebem que as outras pessoas não conseguem entendê-las.

Afasia: quais são os sintomas?

No comportamento: isolamento social ou repetição persistente de palavras;



isolamento social ou repetição persistente de palavras; Na fala: dificuldade para falar e/ou compreender as mensagens ouvidas; frases curtas ou incompletas; frases sem sentido



dificuldade para falar e/ou compreender as mensagens ouvidas; frases curtas ou incompletas; frases sem sentido Também é comum: dificuldade para escrever e/ ou ler e entender o que foi lido;



dificuldade para escrever e/ ou ler e entender o que foi lido; O paciente pode apresentar dificuldades de fazer gestos ou representar as ideias de outra forma.

Afasia: quais são as causas?

O acidente vascular cerebral (AVC) é a causa mais comum, no entanto, o distúrbio também pode ser causado por diversas doenças neurológicas como tumores cerebrais, encefalites, traumatismos cranioencefálicos, etc.

As afasias também podem se desenvolver de forma gradual quando relacionadas a tumores cerebrais ou doenças degenerativas, como alguns tipos de demências, como a Demência Frontotemporal ou o Alzheimer, por exemplo.

Outras lesões cerebrais que podem levar as afasias são: abscessos cerebrais, traumas de crânio, esclerose múltipla, etc.

Afasia: qual o tratamento?

Antes de tudo, a doença inicial que causou a afasia deve ser diagnosticada e tratada adequadamente o mais rápido possível. Caso o quadro de afasia apresente instalação aguda ou súbita, o paciente deve procurar imediatamente um pronto socorro especializado para ter maiores chances de evoluir sem grandes sequelas.

O tratamento para as afasias é realizado com programas de reabilitação de linguagem que tem como seu principal pilar a fonoterapia. Essa terapia envolve a prática de habilidades linguísticas e pode ensinar os pacientes a suprir deficiências com outras formas de se comunicar.

Com informações do Hospital Israelita Albert Einstein

