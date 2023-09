Grammy Latino 2023: Conheça os artistas brasileiros indicados

Com Marilia Mendonça e Gaby Amarantos na lista, Grammy Latino 2023 divulga indicados

O cantor Tiago Iorc recebeu duas indicações, uma na categoria Melhor álbum de Música Brasileira, com “Daramô”, e outra em Melhor Canção da Língua Portuguesa, com “Tudo o que a fé pode tocar”.

Ao todo, 56 categorias vão premiar artistas latinos. Entre os artistas internacionais, Shakira é destaque com sete indicações.

A 24ª edição do Grammy Latino divulgou a lista de indicados nesta terça-feira, 19. Uma das mais importantes premiações musicais do mundo, o evento de 2023 tem em suas indicações os brasileiros: IZA, Marília Mendonça, Thiaguinho, Gaby Amarantos, João Gomes e Chitãozinho & Xororó.

A entrega do prêmio do Grammy Latino 2023 acontecerá pela primeira vez em Sevilha, na Espanha, no dia 16 de novembro.

Grammy Latino 2023: confira as categorias da língua portuguesa

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa



Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo - Bryan Behr



Em Nome da Estrela - Xênia França



Hodari - Hodari



Quintal - Melim



As Palavras, Vol. 1 & 2 - Rubel

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa



Não Me Espere Na Estação - Lô Borges



Jardineiros - Planet Hemp



Meu Esquema - Rachel Reis



Habilidades Extraordinárias - Tulipa Ruiz



Olho Furta-Cor - Titãs

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Mil Coisas Invisíveis - Tim Bernardes



Vem Doce - Vanessa da Mata



D - Djavan



Serotonina - João Donato



Daramô - Tiago Iorc

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque - Chitãozinho & Xororó [Onda Musical]



Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel - Daniel



É Simples Assim (Ao Vivo) - Jorge & Mateus



Decretos Reais - Marília Mendonça



Raiz - Lauana Prado

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

TecnoShow - Gaby Amarantos



Portuguesa - Carminho



Raiz - João Gomes



Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo - Elba Ramalho



Do Amanha Nada Sei - Almir Sater



Erva Doce - Gabriel Sater

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Algoritmo Íntimo - Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier



Do Acaso - Ronaldo Bastos & Chico César



Num Mundo De Paz - Djavan



Que Tal um Samba? - Chico Buarque e Hamilton de Holanda



Tudo O Que A Fé Pode Tocar - Tiago Iorc & Duda Rodrigues

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera - Martinho Da Vila



Resenha Do Mumu - Mumuzinho



Desse Jeito - Maria Rita



Sambasá - Roberta Sá



Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) - Thiaguinho

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Da Favela Pro Asfalto - Àttøøxxá & Carlinhos Brown



Aviso De Amigo - GIULIA BE



Fé - Iza



Distopia - Planet Hemp & Criolo



Good Vibe - Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

30 Anos -Vol 1 - Aline Barros



Novo Tempo - Casa Worship



Único - Fernandinho



Preto No Branco Vertical - Preto No Branco



Nós - Eli Soares

