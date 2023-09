Pinacoteca do Ceará recebe aula gratuita sobre ética na curadoria

Nesta sexta-feira, 15, a Pinacoteca do Ceará promove a aula aberta "Ética, violência e curadoria: (des)cuidados da prática curatorial", com a curadora, crítica de arte e pesquisadora Clarissa Diniz. O evento acontece a partir de 17h30min, é gratuito e terá acessibilidade em Libras.

A convidada pernambucana compartilha reflexões a partir de experiência ocorrida em 2016 que reuniu, em diálogo, obras de artistas considerados "naif" (conceito que se refere a pessoas autodidatas) e outros nomes "consolidados".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mote da fala é a exposição "Todo mundo é, exceto quem não é - 13ª Bienal Naifs do Brasil", no Sesc Piracicaba, com curadoria de Clarissa, Claudinei da Silva e Sandra Leibovici. A pesquisadora se debruça no encontro entre a artista indígena Carmézia Emiliano e o soteropolitano Jayme Fygura que se deu na mostra.