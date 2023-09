Laninha Show grava DVD no Ceará com Solange Almeida e mais atrações

"Este DVD é um marco em minha carreira e a realização de um sonho. Poder contar com a participação de artistas tão talentosas é um presente para mim e para o público. Juntas, vamos celebrar a força das mulheres no forró", afirma a cantora.

O projeto contará com participações especiais de Solange Almeida, Mara Pavanelly, Samyra Show e Gil Mendes, fortalecendo ainda mais a celebração do poder feminino no forró . O cenário escolhido para esta ocasião é a praia da Tabuba, em Caucaia, Ceará.

Laninha Show realizará nesta quarta-feira, 13 de setembro, a gravação do DVD "Laninha no Paraíso", um projeto que representa um ponto de virada na carreira da cantora, apresentando um repertório composto por seis músicas inéditas e seis regravações.

"Laninha no Paraíso" será exclusivo para convidados, reunindo amigos, fãs, imprensa e personalidades do universo musical.

Sobre Laninha Show

Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, Laninha Show é uma cantora paraibana, de Patos, que possui uma longa trajetória no cenário forrozeiro, com passagens pelas bandas Forró Real, Forró Estourado, Pé de Ouro, entre outras. "Insegura", "Ponto Final", "Me Beija", e "Não me Abandona" são algumas das canções que a consagraram no cenário musical.

Gravação “Laninha no Paraíso”



Quando: quarta-feira, 13



quarta-feira, 13 Onde: praia de Tabuba, Caucaia



praia de Tabuba, Caucaia Evento exclusivo para convidados



Instagram: @laninhashow

