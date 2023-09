VMA 2023: como assistir ao vivo online e grátis

A cerimônia Video Music Awards (VMA) entra em sua edição de 2023 nesta terça-feira, 12, com a participação da brasileira Anitta. A cantora foi indicada à categoria de "Melhor Clipe Latino" ao lado de artistas como Bad Bunny, Shakira e Rosalía.

O VMA, com sede em New Jersey, nos Estados Unidos, é considerado uma das principais premiações internacionais. Além de Anitta, o destaque da noite fica para a cantora Taylor Swift, que encabeça a lista de indicados com oito categorias.

O evento começa às 21 horas (horário de Brasília), mas algumas apresentações já acontecem desde às 19h30min.