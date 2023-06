Geraldo Azevedo faz show em Iparana, no Encontro Sesc Povos do Mar

13ª edição do Encontro Sesc Povos do Mar terá início neste domingo, 18, com show do pernambucano Geraldo Azevedo; acesso ocorre mediante doação de 2kg de alimento

O 13º Encontro Sesc Povos do Mar, que celebra práticas e saberes tradicionais do litoral, terá abertura no próximo domingo, 18, com programação marcada por regata de jangadas e apresentação especialdo pernambucano Geraldo Azevedo. O show do artista acontece a partir das 20 horas, no Sesc Iparana Hotel Ecológico, e tem entrada mediante doação de 2kg de alimento para o programa Mesa Brasil.

Envolvendo mais de 200 comunidades litorâneas de 25 municípios cearenses, o Encontro Sesc Povos do Mar é gratuito e aberto ao público, ocorrendo entre os dias 18 e 22 de junho, também no Sesc Iparana Hotel Ecológico.

A programação se inicia na manhã do domingo, 18, a partir das 7 horas, com a exposição flutuante "Aquavelas", na qual jangadas com velas assinadas por 13 artistas irão sair da Enseada do Mucuripe até a Barra do Ceará. Além da regata, os locais receberão apresentações culturais. O ponto de saída será na avenida Beira Mar, número 4452, próximo ao Mercado dos Peixes.

Já o show "Voz & Violão", de Geraldo Azevedo, traz uma apresentação intimista do artista ao Ceará a partir das 20 horas. O repertório irá contar com sucessos como "Táxi Lunar" e "Bicho de Sete Cabeças", além de músicas do trabalho "Solo Contigo", a mais recente do pernambucano.

As doações de 2kg de alimento arrecadadas para o acesso à apresentação serão entregues ao programa Mesa Brasil do Sesc, que atua na segurança alimentar e nutricional.



Abertura do 13º Encontro Sesc Povos do Mar

Exposição Aquavelas

Quando: domingo, 18, às 7 horas

domingo, 18, às 7 horas Onde: saída da Enseada do Mucuripe (avenida Beira Mar, 4452, próximo ao Mercado dos Peixes)

Show Voz & Violão, com Geraldo Azevedo

Quando: domingo, 18, a partir das 20 horas

domingo, 18, a partir das 20 horas Onde: Hotel Ecológico Sesc Iparana (av. José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia)

Hotel Ecológico Sesc Iparana (av. José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia) Quanto: entrada mediante doação de 2kg de alimentos para o programa Mesa Brasil



13º Encontro Sesc Povos do Mar

Quando: de 18 a 22 de junho

de 18 a 22 de junho Onde: Hotel Ecológico Sesc Iparana (av. José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia)

Hotel Ecológico Sesc Iparana (av. José de Alencar, 150 - Iparana, Caucaia) Mais informações: @sescce

