Chico César e Geraldo Azevedo fazem show em Fortaleza no sábado, 17

Chico Cesar e Geraldo Azevedo se apresentam neste sábado no Salinas Shopping; músicos nordestinos estão com a turnê "Violivoz"

Os músicos Chico César e Geraldo Azevedo se apresentam neste sábado, 17, no Shopping Salinas, em Fortaleza. Em clima de São João, o show dos artistas nordestinos faz parte da turnê intitulada “Violivoz” que está de passagem em diversas cidades do Brasil.

A apresentação inicia às 21 horas, com abertura dos músicos cearenses Marcelo di Holanda e Matheus Farias, que vão subir ao palco do Boulevard com o projeto Forró das Antigas.

No show, o paraibano Chico César e o pernambucano Geraldo Azevedo prometem cantar os maiores sucessos de suas carreiras. Entre as canções que conquistaram o público de diversas gerações, estão "Dia Branco", "Onde estará o meu amor", “Deus me proteja”, “Dona da Minha Cabeça”, "Mama África e “Moça bonita".

Os ingressos para a apresentação estão à venda no site da Bilheteria Virtual, com valores de inteira de R$180 e R$240. Há também a opção de ingresso solidário, nos valores de R$120 e R$150.

Chico César e Geraldo Azevedo em Fortaleza

Quando: sábado, 17, a partir das 20h30min



sábado, 17, a partir das 20h30min Onde: Boulevard do Salinas Shopping (avenida. Washington Soares, 909 - Edson Queiroz)



Boulevard do Salinas Shopping (avenida. Washington Soares, 909 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 180 e R$ 240 (valores de inteira)



R$ 180 e R$ 240 (valores de inteira) Vendas e mais informações: Bilheteria Virtual



