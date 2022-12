Natal de Luz tem corais e reisado no primeiro fim de semana na Praça Portugal

Luzes brilhando nos olhos de crianças que assistiam boquiabertas ao Coral de Luz foi uma das cenas que marcou a noite deste sábado, 3, na Praça Portugal. Este é o primeiro fim de semana que o local recebe a programação da 26º edição do Ceará Natal de Luz, iniciativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Liara Maria, de um ano, estava impressionada com as luzes da praça e com o balão comprado pelos pais. A mãe da bebê, Nara Oliveira, 35, conta que esta sendo o primeiro Natal que ela está “entendendo” a data. Em casa, a decoração já foi organizada. “A magia do Natal é muito importante”, diz Nara.

Além do tradicional Coral de Luz, se apresentaram no palco a Orquestra do Papai Noel, o Reisado Nossa Senhora de Fátima, o Coral do M. Dias Branco, a banda Sargento Pimenta e Orquestra Contemporânea, com participação de Franklin Dantas, o Grupo Blitz com o espetáculo “O Natal da Floresta Encantada” e a cantora Vannick Belchior.

Roberto Carlos de Araújo, 43, não conhecia o reisado feito pelo grupo que performou. “O reisado que eu conhecia era aquele de porta em porta”, afirma o taxista, que levou a filha, Liz, de três anos, para assistir as apresentações. “Ela se interessou muito, assistiu bem. Foi muito perfeito.”

Com músicas populares e roupas tradicionais, o reisado encantou as crianças com seus personagens, como o Jaraguá, um ser fantástico representado por um brincante vestido com um tecido longo e a cabeça do animal; e o Mateus, figura com o rosto pintado de preto que fica dançando no meio da plateia e brincando com os espectadores.

Os Papais Noéis que apareceram no evento também receberam muita atenção de quem estava na praça. Famílias paravam para tirar fotos, crianças sorriam quando chegavam perto. Para as gêmeas Marina e Luiza, de um ano e meio, “Papai Noel” são duas das primeiras palavras aprendidas.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 03.12.2022: Natal de Luz na Praça Portugal (Foto: Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: THAÍS MESQUITA)



As mães das duas, Thalita Ximenes, 32, e Camila Uchôa, 38, levaram as gêmeas pela primeira vez para a programação do Natal de Luz. “A gente ia para a Praça do Ferreira, mas achou melhor vir para cá primeiro”, afirma Thalita. A Praça do Ferreira tem programação diária do Coral de Luz a partir das 18 horas, até o dia 22 de dezembro.

Quem também se vestiu de Papai Noel foi o vendedor de balões luminosos Rogério da Silva Lopes. “Sempre me visto”, diz. A fantasia chama atenção das crianças, que até pedem para tirar foto com o homem que tem a profissão de motorista carreteiro, mas trabalha como vendedor nas praças no tempo livre.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 03.12.2022: Natal de Luz na Praça Portugal (Foto: Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: THAÍS MESQUITA)



A praça Portugal deve continuar recebendo a programação do Natal de Luz nos próximos dois fins de semana, nos dias 9, 10 e 11 e 16 e 17. Neste domingo, 4, a partir das 17h45min, sobem ao palco a banda do Corpo de Bombeiros, Alvany da Silva, David Valente, Grupo Blitz com o espetáculo “Palavra de Rena” e a Orquestra Estrela da Serra (com participação e Leandro Cavalcante).



Veja a programação completa do Ceará Natal de Luz de 2022



