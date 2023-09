Tatá Werneck desabafa após ir parar na UTI com crise de ansiedade

"Eu tive um dia de sintoma em relação à covid, graças a Deus! Tomei todas as vacinas, deu tudo certo. Mas a minha ansiedade foi muito grande. Eu fui para a UTI. Eu estava muito desesperada. A gente tem que olhar também para esses sintomas emocionais , para essas crises, com cuidado e com carinho", começou.

Tatá testou positivo após a festa de seu aniversário no dia 11 de agosto e, só após a internação, desbafou em suas redes sociais sobre o acontecimento. Ela afirma que tomou todas as vacinas, mas, ainda assim, o medo e ansiedade ainda foram maiores.

A atriz também alertou os seguidores quanto aos perigos da ansiedade e ao cuidado com os mais próximos. "A gente tem mania de descartar. 'Ah, isso aí é coisa da cabeça'. Ansiedade faz coisas com o corpo, sabe? Você fica desesperada. Aí eu tive outras coisas por causa disso. Então, a gente tem que olhar. Se você tem uma pessoa com crise de ansiedade perto de você ou se você tem, olhe para isso com carinho porque isso não é besteira", concluiu Tatá.

Tatá fala sobre Privacidade da filha

Em resposta aos seguidores através de caixa de perguntas no Instagram, na última terça, 6, Tatá explicou que tem evitado mostrar a filha na internet por medo. "A gente mostra às vezes. Mas a verdade é que eu acho tudo muito perigoso, né? Tem gente muito maneira, mas tem gente má também. E basta uma pessoa má para fazer uma parada ruim. Também tem a privacidade dela. Cacá pode querer ser detetive particular, sei lá, a gente não gosta de expor muito", contou.



