Escritor cearense Airton Monte recebe homenagem no Ideal Clube

Em homenagem ao poeta e cronista Airton Monte (1949-2012), acontece nesta quarta-feira, 13, uma programação que discute e relembra obras e trajetória do autor cearense. O evento, organizado pela Academia de Letras e Artes do Nordeste (Alane), será realizado no Ideal Clube, em Fortaleza. Airton nasceu em Fortaleza, no bairro Benfica. Durante a juventude, a área da escrita esteve presente em projetos extracurriculares que participava. Em 1970, ingressou no curso de Farmácia, na Universidade Federal do Ceará. Entretanto, ficou no curso apenas um ano, migrando para o de Medicina e se especializando em Psiquiatria. LEIA TAMBÉM| Dez anos sem Airton Monte: vivências traduzidas em crônicas

Psiquiatra, cronista, jornalista, comentarista de rádio, letrista, poeta e várias outras ocupações preenchem o currículo plural que carrega a trajetória de vida do artista cearense. Já colaborou com revistas como Etc. e O Saco, ambas censuradas fortemente na época da ditadura cívico-militar brasileira. Ele também é um dos fundadores do grupo Siriará de Literatura, com repercussão no ano de 1979. Ainda naquele ano, o escritor publicou seu primeiro livro de contos, "O grande pânico". Nos anos seguintes, outras histórias como "Homem não chora" (1981) e "Alba sanguínea" (1983) foram lançadas. Por anos, foi cronista do O POVO, substituindo inicialmente seu amigo Rogaciano Leite Filho, que faleceu em 1992, mas logo ganhou seu espaço e passou a assinar diariamente seu nome em textos publicados no caderno Vida&Arte. "Na década de 1970 e 80, na passagem do século 20 para 21, ele esteve ali documentando e se alimentando da cidade, transformando a sua observação em humor e crítica. Refletindo-a", afirma Ricardo Guilherme, presidente da Alane e amigo do jornalista. Em 10 de setembro de 2012, Airton faleceu em decorrência de um câncer no fígado. Relembrando a data, a Alane homenageia e explora diferentes facetas da vida do médico. Abrindo a programação, duas crônicas do poeta serão lidas por Ricardo Guilherme, e em seguida comentadas pelo escritor e professor Carlos Augusto Viana.