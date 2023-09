Morre colunista cearense Flávio Torres, aos 79 anos de idade

Morreu nesta segunda-feira, 11, o jornalista Flávio Torres. Considerado um dos principais nomes do colunismo social do Ceará, Flávio estava internado no Hospital Antônio Prudente há cerca de um mês em decorrência das sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Com uma carreira de quase 50 anos na comunicação, Flávio era reconhecido entre as personalidades políticas, sociais e empresariais de todo o Ceará e mantinha uma coluna social no jornal O Estado.

“A coluna social é tratada como algo fútil, uma frivolidade. O interessante do trabalho do Flávio era a representatividade na construção da história da sociedade cearense. As matérias que o Flávio produzia traziam esse conhecimento, era um outro ângulo da história do Ceará. No seu trabalho, ele noticiava sobre autoridades, as solenidades, as posses… Então, ele, enquanto colunista social, narrava e registrava a história nos últimos 50 anos do Ceará e de Fortaleza”, relembra Iratuã Freitas, amigo de Flávio.