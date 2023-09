Lúcio Flávio Gondim lança romance autoral no O POVO

Colunista do O POVO, Lúcio Flávio Gondim lançou na noite de sexta-feira, 1º, o livro “Salve Rainha”, seu primeiro romance autoral, no Espaço O POVO de Cultura e Arte. Publicação do selo Oia Editora, o livro de 160 páginas acompanha Pedro Bryan em sua trajetória de desafios e descobertas após ser expulso da casa da mãe ao revelar sua orientação sexual.

Ambientado no Curió, em Fortaleza, a história é atravessada pelos acontecimentos ocorridos nas redondezas do bairro localizado na Regional 6.

“Eu morei a vida inteira no Barroso. Ao meu lado direito aconteceu a Chacina do Curió e, ao meu lado esquerdo, a Chacina do Forró do Gago. Então, em pouco tempo eu vi essa Cidade e, durante a dissertação de mestrado, ao escrever esse processo imersivo, fui vendo e percebendo a Cidade se cercando em mim por meio de violência, de chacinas e de mortes”, explica Lúcio Flávio.