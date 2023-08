Série sobre Chitãozinho e Xororó com irmãos Simas ganha trailer

"As Aventuras de José & Durval", série sobre Chitãozinho e Xororó, estreia no GloboPlay no dia 18 de agosto e tem Andreia Horta e Marco Ricca no elenco

Ao som de um dos maiores sucessos da dupla, “Evidências”, o primeiro trailer da série que conta a história de Chitãozinho e Xororó foi divulgado. Quem interpretará os sertanejos na fase adulta são os irmãos Felipe (Chitãozinho) e Rodrigo Simas (Xororó).

A série conta com oito episódios sobre a trajetória dos cantores, contemplando o nascimento, a relação com a família e a origem de algumas músicas da carreira. A previsão de estreia é para o dia 18 de agosto com a liberação dos três primeiros episódios.

Na infância, os irmãos são interpretados por Pedro Tiroli e Pedro Lucas, enquanto Andreia Horta e Marco Ricca são Araci e Mário, os pais da dupla. Com criação e direção geral de Hugo Prata e roteiro final de Rafael Lessa, “As Aventuras de José & Durval” tem ainda Marjorie Gerardi como Noely, mulher de Xororó; Larissa Ferrara interpretando Adenair, primeira mulher de Chitãozinho; e Giovanna De Toni como a cantora e apresentadora Inezita Barroso.

Conhecidos por hits populares através das décadas, Chitãozinho & Xororó são recordistas em vendas de discos no Brasil, com mais de 37 milhões de discos vendidos e quatro vitórias no Grammy Latino.

Confira o trailer: